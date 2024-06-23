 Посол Туркменистана вручил верительные грамоты новому Президенту Вьетнама

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Социалистической Республике Вьетнам Парахат Дурдыев вручил верительные грамоты новому Президенту Вьетнама То Ламу. Церемония вручения состоялась в Ханое 21 июня.

Посол передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, направленные в адрес Президента Вьетнама, а также подтвердил заинтересованность туркменской стороны в стремлении к расширению дружественных отношений между Туркменистаном и Вьетнамом в различных направлениях.

Со своей стороны То Лам выразил глубокую признательность за теплые приветствия и пожелания, направленные в его адрес, и попросил передать ответные дружественные приветствия руководству Туркменистана.

Стороны обменялись мнениями по повестке туркмено-вьетнамских отношений, охватывающих различные сферы межгосударственного взаимодействия, сообщает МИД Туркменистана.

Напомним, что в 2019 году посол Туркменистана в Китайской Народной Республике Дурдыев Парахат Хоммадович был назначен одновременно чрезвычайным и полномочным послом страны в Социалистической Республике Вьетнам с резиденцией в Пекине.