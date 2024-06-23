Новые предложения Туркменистана по взаимодействию с ЕЭК и ЭСКАТО

Туркменистан продолжает развивать сотрудничество с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов сообщил об этом на заседании Кабинета Министров.

Как известно, с 1998 года действует Специальная Программа ООН для экономик стран Центральной Азии – СПЕКА. За прошедший период Туркменистан неоднократно председательствовал в этой Программе, успешно провёл её заседания и экономические форумы. Наше государство также в числе первых выступило с конкретными предложениями по совершенствованию деятельности СПЕКА.

Ввиду завершения периода председательства Республики Таджикистан в конце 2024 года в этой Программе, были озвучены предложения по председательству Туркменистана в СПЕКА в 2025 году, подготовке соответствующей Концепции и Плана мероприятий.

Отмечалось также, что в рамках ЕЭК ООН наша страна осуществляет взаимодействие в области устойчивой энергетики. В целях реализации инициатив Президента Туркменистана в этой области предлагается представить в качестве членов Групп экспертов ЕЭК ООН по газу, возобновляемым источникам энергии, чистым электроэнергетическим системам представителей Государственного концерна «Türkmengaz» и Министерства энергетики Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов, отметив важность дальнейшего развития партнёрства с Европейской экономической комиссией ООН и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, дал вице-премьеру, руководителю МИД соответствующие поручения.