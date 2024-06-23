В Туркменистане утвержден новый порядок учета научных программ, планов и отчетов

В целях совершенствования системы научно-технической информации и формирования надежной базы данных научно-исследовательских работ в Туркменистане утвержден новый порядок учета научных программ (проектов), планов и отчетов о научной деятельности. Соответствующее Постановление на заседании Правительства в пятницу подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Как доложил вице-премьер Н.Аманнепесов, документ разработан Академией наук Туркменистана и направлен на регулирование отношений в этой области, модернизацию системы научно-технической информации страны.

Подписав документ, глава государства подчеркнул возрастающую роль науки в развитии национальной экономики и общества.

Ожидается, что новый порядок учета научной деятельности позволит повысить эффективность научных исследований в Туркменистане и будет способствовать внедрению их результатов в производство.