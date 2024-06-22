 Туркменский боец Ягшимурадов встретится с австралийцем Уилкинсоном в полуфинале Гран-при PFL

Боец смешанных единоборств из Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов проведет следующий бой против представителя Австралии Роба Уилкинсона в рамках полуфинала Гран-при PFL в полутяжелом весе.

В другом полуфинале состоится поединок между американскими бойцами Импой Касанганаем и Джошем Силвейрой.

Ягшимурадов последний бой провел против камерунца Симона Бийонга в ночь на 22 июня на турнире PFL 5. В этом поединке, продлившемся всю дистанцию, Давлетджан одержал победу единогласным решением судей. На его счету 23 победы, семь поражений и одна ничья.

Роб Уилкинс в последний раз выходил в клетку против Силвейры в рамках того же турнира PFL 5. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Джоша раздельным решением судей.