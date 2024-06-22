Туркменистан и Чешская Республика провели в Праге межмидовские политические консультации

В Праге 20 июня состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Чешской Республики.

Обсудив ряд вопросов двустороннего сотрудничества, стороны провели обзор имеющихся туркмено-чешских договоренностей, рассмотрели вопросы совместной договорно-правовой базы. Приоритетное внимание было уделено тематике наращивания торгово-экономических связей, в том числе увеличению и диверсификации товарооборота, продолжению кооперации в энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной промышленности.

Для активизации культурных связей было предложено рассмотреть возможности проведения Дней культуры, выставок и иных культурно-массовых мероприятий.

В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с вице-спикером Палаты депутатов Парламента Чехии Яном Бартошеком.

В рамках встречи были рассмотрены различные аспекты туркмено-чешского двухстороннего сотрудничества. Было предложено изучить возможности создания рабочей группы по экономическому сотрудничеству и проведения совместного бизнес- форума.