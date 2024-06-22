 За найденный клад жителей северного региона Туркменистана наградят ценными призами

Жители Дашогузского велаята Аннамухаммед Дурдыев и Бибиджемал Бердыгылыджова, обнаружившие клад из золотых и серебряных монет, будут награждены ценными подарками — современными телевизорами отечественного производства.

Об этом рассказал в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» директор Государственного историко-культурного заповедника «Куняургенч» Парахат Аширов.

Со слов директора, артефакты, а это восемнадцать золотых и три серебряные монеты, а также 61 фрагмент золотых монет и 8 разноцветных предметов, обнаружили и передали в Историко-культурный заповедник «Куняургенч» сельские жители Аннамухаммед Дурдыев и Бибиджемал Бердыгылыджова.

«От имени руководства нашего государственного учреждения мы выразили им огромную благодарность, а также приняли решение – учредить ценные подарки: современные телевизоры, выпущенные отечественными предпринимателями», — отметил директор.

Призы будут вручены на торжественном совещании с участием представителей Министерства культуры Туркменистана, руководителей и ответственных работников города Аркадаг.

Напомним, что вблизи генгешлика Довкесен этрапа имени Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята были найдены 18 золотых и 3 серебряные монеты, а также 61 фрагмент золотых монет и 8 разноцветных предметов. Находки датируются XII–XIII вв., в частности, относятся ко времени расцвета государства, основанного куняургенчскими туркменами. На состоявшемся недавно заседании Кабинета Министров Туркменистана вице-премьер Мяхриджемал Маммедова предложила передать эти новые артефакты в Историко-краеведческий музей города Аркадаг. Предложение было одобрено Президентом Сердаром Бердымухамедовым.