Фото: Газета НТ

Газета «Нейтральный Туркменистан» наградила победителей конкурса «Поэзия Махтумкули – духовные крылья туркмен», объявленного в честь 300-летия со дня рождения поэта.

Участниками конкурса стали научные работники, преподаватели вузов, учителя школ, работники предприятий, сотрудники музеев и библиотек, художники, музыковеды, представители общественных организаций, сообщается в газете.

Организационный комитет творческого конкурса определил авторов лучших работ. Торжественная церемония в честь призёров состоялась в редакции газеты «Нейтральный Туркменистан».

Первое место конкурса присуждено Джуманазару Караджаеву, председателю Совета профсоюзов работников энергетики Туркменистана за статьи «Высокая доля Отчизне дана» (опубликовано 17 августа 2023), «Среди народа сына воспитай» (13 мая 2024) и стихи «Читая Махтумкули», (24 апреля 2024).

Второе место разделили:

Тязегуль Имамкулиева, доцент Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади («Слово, возвышающее человека и народ», 30 марта 2023);

Марал Таганова, главный научный сотрудник Института языка, литературы и рукописей им. Махтумкули Академии наук Туркменистана («Как звучали стихи великого Фраги в его время», 25 октября 2023);

Джума Оразклычев, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Академии наук Туркменистана («Проводники в мир поэзии Махтумкули», 21 июня 2023).

Третьего места удостоены:

Людмила Бадаева, библиограф Государственной детской библиотеки Туркменистана имени Базара Аманова («Мир познаёт поэта», 24 апреля 2023);

Джерен Балтаева, преподаватель кафедры искусствоведения Государственной академии художеств («Поэтическое наследие мастера в творчестве современных живописцев»);

Аннагуль Бабаева, научный сотрудник Института истории и археологии Академии наук Туркменистана («Критерий совести народа», 6 ноября 2023).

Победителям в торжественной обстановке были вручены дипломы. Каждому призёру в качестве подарка был вручён номер журнала «Туркменистан», посвящённый 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.