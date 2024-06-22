В Туркменистане будет налажено производство лифтов

В связи с увеличением количества возводимых в Туркменистане жилых домов и современных объектов различного назначения, учитывая возрастающую потребность в лифтах, в стране намечена организация их производства, а также создание специального предприятия по ремонту и техническому обслуживанию лифтов.

Предложение о создании в стране предприятия по производству лифтов внес на заседании Правительства вице-премьер Б.Аннамаммедов, доложив о предпринимаемых Министерством промышленности и строительного производства комплексных шагах в целях выполнения ранее данных Президентом Туркменистана поручений по налаживанию выпуска импортозамещающей продукции.

В результате проведённой Министерством работы поступили предложения по созданию совместного предприятия, и в настоящее время осуществляется анализ соответствующих технических характеристик. В этой связи на рассмотрение главы государства было вынесено предложение по данному вопросу.

Отметив важность налаживания выпуска лифтов и организации специального производства по ремонту и обслуживанию, Президент Сердар Бердымухамедов одобрил представленное предложение и поручил вице-премьеру провести соответствующую работу в этом направлении, сообщает ТДХ.