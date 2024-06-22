 В Туркменабате ускоренными темпами строят новое здание педагогического института

Ускоренными темпами ведется строительство нового комплекса зданий Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди в Туркменабате.

Строительство комплекса зданий вуза началось в сентябре прошлого года, а завершение и ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2026 года, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Комплекс состоит из административного здания, двух учебных корпусов, шести общежитий, столовой на 1000 мест, библиотеки на 700 мест, стадиона, спортивного зала и площадок, открытых и закрытых автостоянок, хозяйственного здания и других технических помещений.

Оборудование для нового института поступает из США, Великобритании, Японии, Германии, Турции и других стран мира.

Подрядчиком строительства выступает хозяйственное общество Nahal, которое построило в велаяте многофункциональную больницу, оздоровительно-реабилитационный и учебно-воспитательный комплексы, детский оздоровительный центр «Багтыярлык», библиотеку и ряд других объектов.

Качество выполняемых строительных работ находится под особым контролем специалистов, отмечает источник.