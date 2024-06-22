 В Ашхабаде построят новое здание Детской школы искусств

В Ашхабаде будет построено новое здание Детской школы искусств. Предложение о строительстве внесла на заседании Правительства вице-премьер М.Маммедова, отметив увеличение числа жилищных массивов и пожеланий населения столицы.

Объект предусмотрен к возведению в рамках задачи, определённой в «Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах».

Одобрив представленное вице-премьером предложение о строительстве нового здания Детской школы искусств, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился провести соответствующую работу, сообщает ТДХ.