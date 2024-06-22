 В Ашхабаде отметили Международный день йоги

Фото: Посольство Индии в Туркменистане

21 июня в столице Туркменистана отметили Международный день йоги. Посольство Индии организовало массовый мастер-класс на Олимпийском стадионе Ашхабада, собравший около сотни участников, сообщается в пресс-релизе дипведомства.

Мероприятие посетил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мырат Маммедов. Среди участников были местные любители йоги, представители дипломатического корпуса и сотрудники индийского посольства.

Посол Индии Мадхумита Хазарика Бхагат в своем выступлении подчеркнула значимость Международного дня йоги и роль этой практики в обеспечении как личного, так и общественного благополучия. Она призвала интегрировать йогу в повседневную жизнь для укрепления здоровья и достижения гармонии.

Мастер-класс в Ашхабаде стал кульминацией серии мероприятий, организованных Посольством Индии по случаю Международного дня йоги. Ранее подобные занятия прошли в крытом аквапарке Национальной туристической зоны Аваза, а также в городах Туркменабат и Мары.