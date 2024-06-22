 Бизнес-форум «Туркменистан-ОАЭ» будет проведен на высоком организационном уровне

Президент Сердар Бердымухамедов на заседании Правительства в пятницу распорядился обеспечить высокий организационный уровень бизнес-форума «Туркменистан – Объединённые Арабские Эмираты», который состоится 25 июня в Ашхабаде.

В форуме примут участие компании, специализирующиеся в сферах энергетики, цифровых технологий, торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства и туризма.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, промышленном секторах, а также в области возобновляемых источников энергии.

Наряду с этим планируется организовать встречи между предпринимателями двух стран с целью обмена опытом и активизации продуктивных отношений, сообщает ТДХ.