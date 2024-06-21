Чемпионат Туркменистана по футболу возобновится 11 августа
Третий круг Высшей лиги Туркменистана по футболу стартует 11 августа. Об этом со ссылкой на Федерацию футбола страны сообщает jankoyer.com.tm.
Согласно информации, ФФТ разослала официальные уведомления клубам Высшей лиги, в которых отмечается, что 11 августа начнутся не только матчи основных составов, но и соревнования среди молодежных команд. До указанной даты в чемпионате продолжится перерыв, а также будет открыто летнее трансферное окно.
После завершения двух туров лидирующие позиции в обоих турнирах занимает команда «Аркадаг». В Высшей лиге основной состав «Аркадага» набрал 48 очков в 16 матчах, опережая ближайшего преследователя, «Алтын асыр», на 11 очков.
В молодежном первенстве «Аркадаг» также уверенно лидирует, опережая занимающий вторую строчку «Ахал II» на 12 очков. Действующий чемпион «Алтын асыр II», побеждавший в этом турнире на протяжении нескольких последних сезонов, сейчас занимает третье место с 33 очками.