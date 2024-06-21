 Туркменские гимнастки выступят на международном турнире в Ташкенте

Фото: Федерация гимнастики Туркменистана

22-23 июня в Ташкенте пройдет 14-й международный детский турнир по художественной гимнастике «Merry Caravan 2024». Туркменистан представят 39 спортсменок в возрасте от 6 до 16 лет из Ашхабада, Мары и Туркменбаши, сообщили в Федерации гимнастики страны.

Команду возглавляет старший тренер сборной Физа Айвазова. В тренерский состав также входят Марина Карташова (Мары), Ирина Костандян (Балкан) и Елена Устимова (Ашхабад).

В турнире примут участие гимнастки из 10 стран: Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, России, Беларуси, Сербии и Монголии.

Соревнования пройдут в индивидуальной и групповой программах. Призеры в каждой возрастной категории и виде упражнений будут награждены медалями, дипломами и призами.

Этот турнир предоставляет юным туркменским гимнасткам отличную возможность проявить себя на международной арене и получить ценный соревновательный опыт.