Туркменистан участвовал в торгово-экономических встречах формата «Китай-ЦА»

Представители Министерства финансов и экономики и Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана приняли участие в мероприятиях по укреплению торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

В частности, это заседание старших должностных лиц «Китай — Центральная Азия» и бизнес-форум по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Шэньси и Центральной Азией, которые проходили 18 июня в городе Сиань (КНР), сообщает МИЦ.

Заседание старших должностных лиц по торгово-экономическому сотрудничеству «Китай — Центральная Азия» проходило под председательством директора департамента Евразии министерства коммерции КНР. В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления торгово-экономических связей формата «Китай — Центральная Азия», укрепление сотрудничества в сфере производственной цепочки, создание рабочих групп по упрощению процедур торговли и инвестиционному взаимодействию в рамках Совещания министров стран диалога.

Бизнес-форум проходил под председательством вице-губернатора провинции Шэньси. В ходе форума туркменская делегация представила участникам информацию об инвестиционном климате Туркменистана и о возможностях торгового сотрудничества, отмечает источник.