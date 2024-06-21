 Туркменистан и ОАЭ готовятся к проведению совместного бизнес-форума

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В Ашхабаде состоялась встреча представителей Торгово-промышленной палаты Туркменистана с послом ОАЭ Ахмедом Аль Хамели. Основной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему бизнес-форуму «Туркменистан-ОАЭ», который пройдет 25 июня в стенах ТППТ. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Туркменская сторона подчеркнула важность развития отношений со странами Ближнего Востока, особенно с ОАЭ, как с ведущей экономикой арабского мира. Отмечено успешное сотрудничество в ключевых секторах, включая энергетику, инвестиции, транспорт и коммуникации.

Участники встречи обсудили перспективы углубления двусторонних отношений через регулярные деловые контакты и встречи бизнес-сообществ обеих стран. Ожидается, что предстоящий форум откроет новые горизонты для сотрудничества между компаниями Туркменистана и ОАЭ в различных сферах экономики.

Обе стороны выразили оптимизм относительно результатов будущего мероприятия, рассматривая его как платформу для расширения взаимовыгодного партнерства.