 Туркменистан и белорусский вуз намерены расширять научно-образовательный обмен

Фото: belarus.tmembassy.gov.tm

Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев и руководство Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой обсудили возможность расширения научно-образовательного обмена, подготовки и переподготовки специалистов.

Обсуждение состоялось в ходе визита Н.Шагулыева в Витебскую область и посещения университета. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства.

Данный белорусский вуз располагает 7 факультетами и готовит профессиональные кадры по 32 специальностям. В число специальностей входят такие, как: архитектор, дизайнер, инженер-строитель, инженер-механик, инженер/химик-технолог, инженер-энергетик, геодезист, программист, специалист по кибербезопасности, юрист, специалист таможенного дела, педагог, преподаватель, переводчик и другие.

Также была проведена отдельная встреча со студентами, в том числе из Туркменистана. Посол выступил перед студенческой аудиторией, рассказав о культурных акциях в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В ходе выступления Назаргулы Шагулыев ознакомил участников встречи с книгой президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины».

Также посол вручил руководству Полоцкого государственного университета книгу со стихами Махтумкули Фраги, переведенными на белорусский язык, а также спецвыпуск журнала «Туркменистан», посвященный туркменскому классику.

Далее туркменский дипломат встретился с профессорско-преподавательским составом университета в Полоцке, ознакомился с учебным процессом, отдельными научными разработками и лабораториями, условиями проживания туркменских студентов.

В настоящее время в Полоцком государственном университете обучаются 50 граждан Туркменистана.