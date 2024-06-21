 ПРООН и Туркменистан расширяют сотрудничество по укреплению системы образования

20 июня Программа развития ООН и Министерство образования Туркменистана подписали Меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества по укреплению системы образования страны и продвижению практик устойчивого развития.

Документ подчеркивает общую приверженность усовершенствованию образовательных программ в Туркменистане, уделяя особое внимание интеграции принципов прав человека и гендерного равенства, поддержке инициатив по борьбе с изменением климата и поощрению здорового образа жизни при содействии образовательных учреждений Туркменистана.

Ключевым направлением Меморандума является интеграция цифровых технологий и инновационных решений в систему образования Туркменистана. С помощью цифровых технологий партнерство направлено на создание более эффективной и инклюзивной системы образования, которая сможет лучше отвечать потребностям населения, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане:

«Данный Меморандум о взаимопонимании является важным шагом на пути к совершенствованию цифрового образования и устойчивого развития в Туркменистане. Используя инновации и технологии, мы стремимся создать более инклюзивную и эффективную систему образования, которая принесет пользу всем».

Являясь ведущим агентством ООН по международному развитию, ПРООН работает в 170 странах и территориях над искоренением бедности и сокращением неравенства. В сотрудничестве с Правительством Туркменистана, партнерами по развитию, организациями гражданского общества ПРООН вносит весомый вклад в продвижение национальной повестки развития для народа страны.