 Президент Туркменистана и глава Халк Маслахаты поздравили Олега Кононенко с 60-летием

В честь 60-летия Олега Кононенко, Героя Туркменистана и командира отряда космонавтов «Роскосмоса», Президент Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направили поздравительные послания. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В своем обращении Президент Туркменистана подчеркнул значимость работы Кононенко для мирового технологического прогресса и улучшения жизни человечества.

«Ваша работа почётна и ответственна. Её результаты вносят весомый вклад в мировое технологическое развитие и улучшение жизни всего человечества», – отметил Сердар Бердымухамедов.

Глава государства пожелал космонавту здоровья, счастья и новых достижений в космической отрасли.

В тоже время, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил преданность Кононенко космическим исследованиям и науке. Он выразил признательность за внимание космонавта к Туркменистану даже во время космических полетов.

«Вы посвятили свою жизнь освоению космоса, познанию Вселенной и развитию науки. Мы в Туркменистане с воодушевлением следим за Вашим полётом и достижениями. И нам приятно видеть Вашу любовь и особое внимание к Туркменистану, даже когда Вы находитесь в космосе», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов своём послании.

Национальный Лидер туркменского народа пожелал юбиляру долголетия, благополучия и успешной реализации всех планов.