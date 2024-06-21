Представители ведущих СМИ из Центральной Азии приняли участие в пресс-туре в Бельгии

С 5 по 10 июня представители ведущих СМИ из Центральной Азии приняли участие в пресс-туре для журналистов в Бельгии. Это событие стало значимым шагом на пути к укреплению сотрудничества между Европейским Союзом и странами Центральной Азии, а также повышению уровня информированности журналистов о ключевых принципах и политике ЕС.

В рамках пресс-тура журналисты познакомились с историей создания и развития Европейского Союза. Эта часть программы включала в себя посещение значимых исторических мест, связанных с ЕС, и лекции, посвященные ключевым этапам его становления и расширения. Участники также встретились с сотрудниками различных подразделений ЕС, что позволило им получить более глубокое понимание работы Европейского Союза изнутри.

Брифинги, проведенные для журналистов, были направлены на повышение их осведомленности о демократических принципах, на которых основан ЕС. Участники имели возможность обсудить актуальные вопросы и вызовы, стоящие перед ЕС, а также узнать о том, как функционируют Европейский парламент.

Одной из ключевых целей визита было повышение осведомленности журналистов о политике Европейского Союза в Центральной Азии. Европейский Союз активно сотрудничает со странами ЦА в различных сферах, включая экономическое развитие, безопасность, климат, сельское хозяйство. Журналисты узнали о текущих и будущих проектах ЕС в регионе, а также о стратегиях, направленных на укрепление сотрудничества.

Визит также способствовал расширению понимания того, как журналисты из Центральной Азии могут работать и сотрудничать с Европейским Союзом. Важным аспектом этого было обсуждение лучших практик в области журналистики и обмен опытом с европейскими коллегами. Это может способствовать улучшению качества журналистской работы и расширению профессиональных горизонтов участников.

Поездка журналистов из Туркменистана была организована при содействии Представительства ЕС в Туркменистане, Стратегической Коммуникации ЕС и Европейской службы внешних связей. В результате пресс-тура представители СМИ из Центральной Азии получили уникальную возможность не только расширить свои знания о Европейском Союзе, но и установить важные профессиональные контакты, которые могут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между регионами.