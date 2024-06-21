 Министерство образования Туркменистана проведет олимпиаду по ментальной арифметике

24-25 июня в Ашхабаде состоится национальная олимпиада по ментальной арифметике среди школьников. Мероприятие, организованное Министерством образования Туркменистана, пройдет на базе Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

По информации, предоставленной Turkmenportal Министерством образования, в финальном этапе олимпиады примут участие 110 талантливых школьников в возрасте от 6 до 14 лет, отобранных из различных регионов страны.

Программа соревнований рассчитана на два дня:

День 1:

Вычисление календаря в уме;

Устное извлечение квадратного корня из шестизначного числа;

Устное сложение многозначных чисел;

Устное умножение двузначных чисел (до 8х8).

День 2:

Соревнование по скоростному счету в формате Flash Anzan Marathon.

Выступления участников будет оценивать специальная судейская коллегия. По итогам соревнований определят победителей, которым вручат дипломы соответствующих степеней.

Олимпиада направлена на развитие навыков быстрого устного счета, улучшение концентрации и памяти у школьников, а также популяризацию ментальной арифметики в Туркменистане.