 В Ашхабаде наградили победителей конкурсной выставки, посвященной 300-летию Махтумкули Фраги

Фото: МИЦ

В Ашхабаде состоялась церемония награждения художников, чьи работы участвовали в конкурсной выставке произведений декоративно-прикладного искусства, посвященной 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, сообщает МИЦ.

Члены жюри в составе известных искусствоведов и деятелей культуры Туркменистана, тщательно отбирали работы наиболее полно и ярко отражающие величие образа и наследие Махтумкули Фраги.

В числе победителей конкурса — Хаджи Атаккаев, Мекан Аннануров, Айбиби Аманклычева.

Были также отмечены работы многих других талантливых художников, скульпторов, керамистов, ковроделов и фотографов.

Победителям конкурса были вручены дипломы, ценные денежные призы и книги Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, отмечает источник.