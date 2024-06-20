Юные туркменские шпажисты завоевали 8 медалей на турнире Platinum Fencing Cup в Алматы

Юные туркменские фехтовальщики под руководством Джуманазара Довлетназарова блеснули на турнире Platinum Fencing Cup в Алматы, завоевав 8 наград в фехтовании на шпагах. В активе сборной 1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Об этом Turkmenportal сообщили в Федерации фехтования Туркменистана.

Особого внимания заслуживает достижение Элиф Абдуллаевой, ставшей победительницей сразу в двух возрастных категориях – среди девочек и мальчиков 2014 года рождения и младше. Такой уникальный успех – первый в истории туркменского фехтования.

Бронзу в индивидуальных соревнованиях девочек 2008-2010 годов рождения выиграла Айсенем Матаева.

В командных турнирах девочек до 2011 года рождения туркменская сборная в составе Элиф Абдуллаевой, Айсенем Матаевой, Зейнеп Абдуллаевой и Сойли Мередовой вышла в полуфинал, обыграв команду Казахстана со счетом 45:24. Несмотря на поражение в полуфинале от Кыргызстана (33:45), фехтовальщицы завоевали бронзовые награды.

Среди мальчиков до 2011 года рождения серебряными призерами в командном турнире стали Юнус Тахиров и Санджар Йоломанов.