 Туркменские специалисты завершили строительство корпуса нового земснаряда

Туркменские специалисты Акционерного общества открытого типа Derýaýollary завершили строительство корпуса второго земснаряда под названием ÇIZ–O1M. Это уже второй проект такого рода, реализованный собственными силами предприятия после успешного спуска на воду первой самостоятельно построенной машины LS–7 десять лет назад. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Новый земснаряд ÇIZ–O1M имеет проектную мощность 250 кубометров грунта в час, что значительно превосходит возможности предыдущей модели. Освоение производства таких машин позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить потребности водного хозяйства страны в очистке и углублении дна ирригационных систем.

Специалисты Derýaýollary продемонстрировали высокий профессионализм, разработав проекты обеих машин самостоятельно. Успешная реализация этих проектов свидетельствует о способности предприятия налаживать сложное производство, отмечает источник.

Помимо строительства земснарядов, деятельность Derýaýollary охватывает перевозку грузов, организацию понтонных переправ через Амударью, судоремонт и обеспечение строителей речным песком. В частности, недавно была открыта новая понтонная переправа у села Пельверт, которая значительно сократила время доставки грузов и пассажиров в правобережный регион.

Предприятие также участвует в строительстве жилых домов и предлагает прогулки по воде на судне Watan в летний период.