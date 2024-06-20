Туркменистан планирует производство кетчупа и майонеза совместно с Австрией

На прошлой неделе в Вене был подписан Меморандум о взаимопонимании между туркменским предприятием и австрийской компанией Spak GmbH. Этот документ закладывает основу для совместного сотрудничества по производству кетчупа и майонеза в Туркменистане, а также расширения экспорта этой продукции в страны Европейского Союза и Центральной Азии.

По сообщению Посольства Туркменистана в Австрии, подписание меморандума состоялось в рамках официального визита туркменской делегации для участия в 12-ом заседании Совместной туркмено-австрийской комиссии. В ходе визита туркменские предприниматели посетили несколько производственных площадок и провели встречи с австрийскими коллегами для укрепления двустороннего сотрудничества и изучения передовых предпринимательских и промышленных практик.

В завершение серии визитов туркменская транспортная компания провела встречу с компанией Zoloto GmbH для установления партнерских отношений в области логистики между Европой и Туркменистаном. Это сотрудничество направлено на оптимизацию и повышение эффективности логистических операций, что является важным шагом для обеспечения бесперебойных поставок продукции на экспорт.

Посольство Туркменистана в Австрии выразило надежду, что достигнутые соглашения позволят расширить технологический обмен, увеличить производственный потенциал и экспорт, что внесет значительный вклад в экономическое развитие Туркменистана.