 Студенты туркменских вузов приглашаются на хакатон «Геоинформационные системы и решения»

Среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений Туркменистана объявлен набор участников хакатона «Геоинформационные системы и решения», который состоится в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А. Ниязова с 18 по 19 ноября.

Хакатон организован Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А. Ниязова, и согласно правилам от каждого учебного заведения к участию приглашаются по одной команде в составе трех студентов.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», задача хакатона состоит в создании и продвижении новых идей, проектов в области дистанционного зондирования Земли с использованием современных возможностей ГИС-технологий и геоданных. Участникам необходимо разработать прикладное программное обеспечение, веб-сервис, геопортал или мобильное приложение.

На решение задачи конкурса участникам будет отведено 4 часа.

Желающие принять участие в соревновании могут зарегистрироваться до 1 ноября по адресу электронной почты сельхозуниверситета: tohu_hakaton@mail.ru

Контактный телефон: (+993) 65-63-36-44.