Страны Центральной Азии объединяют усилия для борьбы с загрязнением воздуха

В Ташкенте 19 июня состоялся первый политический региональный диалог высокого уровня под лозунгом «Построение будущего с чистым воздухом в Центральной Азии», организованный Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана совместно с Всемирным банком и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Региональный диалог собрал представителей различных государственных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В мероприятии также приняли участие ведущие эксперты в области управления качеством воздуха из стран Азии и Европы.

Цель мероприятия – содействие скоординированным действиям стран региона и обмену знаниями в области предотвращения загрязнения воздуха.