Страны Центральной Азии объединяют усилия для борьбы с загрязнением воздуха
В Ташкенте 19 июня состоялся первый политический региональный диалог высокого уровня под лозунгом «Построение будущего с чистым воздухом в Центральной Азии», организованный Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана совместно с Всемирным банком и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Региональный диалог собрал представителей различных государственных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В мероприятии также приняли участие ведущие эксперты в области управления качеством воздуха из стран Азии и Европы.
Цель мероприятия – содействие скоординированным действиям стран региона и обмену знаниями в области предотвращения загрязнения воздуха.
«Узбекистан, как и другие страны Центральной Азии, сталкивается с вызовами, связанными с загрязнением воздуха, и мы понимаем, что эта проблема требует срочных и эффективных мер. Мы признаем важность сотрудничества и обмена опытом в этой области, поскольку проблемы окружающей среды не имеют границ. Я верю, что данное мероприятие станет плодотворной площадкой для обмена знаниями, обсуждения перспективных подходов и разработки конкретных мер, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха в наших странах», — отметил заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Жусипбек Казбеков.