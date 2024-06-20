 Президент Казахстана назначил нового посла в Туркменистане

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Ногаева чрезвычайным и полномочным послом в Туркменистане. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте казахстанского лидера.

Нурлан Ногаев сменит в этой должности Аскара Тажибаева, который был послом Казахстана в Туркменистане с 2022 года.

До середины мая 2024 года Ногаев занимал должность акима (главы администрации) Мангистауской области Казахстана, как сообщает издание «Власть».

56-летний Нурлан Ногаев имеет богатый опыт работы. Он является выпускником Московской государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «горный инженер», Казахской государственной академии управления по специальности «экономист», а также Университета международных отношений Министерства иностранных дел России.

В разные годы Ногаев работал исполняющим обязанности директора национальной компании «КазМунайГаз», заместителем и первым заместителем акима Западно-Казахстанской области. Он также возглавлял Западно-Казахстанскую и Атыраускую области, а также занимал пост министра энергетики Казахстана.