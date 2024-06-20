 Посол Туркменистана в Душанбе участвовал в международной ярмарке «Сугд-2024»

Фото: tajikistan.tmembassy.gov.tm

Посол Туркменистана в Таджикистане А.Кочмурадов принял участие в десятой международной ярмарке «Сугд-2024», которая проходила в городе Худжанде 18-19 июня.

Как сообщается на сайте туркменского посольства, в рамках форума состоялся концерт мастеров искусств Согдийской области.

В ходе концерта деятели культуры региона исполнили туркменскую песню и танец, отображающие дружбу народов Туркменистана и Таджикистана.

«Исполнение туркменской песни является прекрасным примером культурного сотрудничества, продолжением доброй традиции отношений дружбы, братства, добрососедства и важным фактором развития и расширения многогранных связей на благо народов обеих стран», — отмечается в сообщении Посольства.