МИД Туркменистана и Польши подписали программу сотрудничества

В Варшаве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов, польскую – заместитель министра иностранных дел Марек Правда.

Как сообщает пресс-служба туркменского дипведомства, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, подтвердив взаимную заинтересованность в укреплении партнерства. Был подчеркнут настрой на активизацию сотрудничества в торгово-экономической и социальной сферах, а также совершенствование договорно-правовой базы.

В целях расширения взаимодействия было предложено создать Рабочую группу по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Также была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши на 2025-2026 годы.

В рамках визита Ахмет Гурбанов встретился с председателем Комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирославом Антоновичем для обсуждения перспектив двустороннего партнерства в сфере железнодорожного транспорта.