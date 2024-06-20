 Делегаты из Туркменистана примут участие в Kazan Digital Week - 2024

Фото: pristor.ru

Делегаты из Туркменистана примут участие в международном форуме Kazan Digital Week — 2024, который пройдет в сентябре в столице Татарстана. Также в рамках форума туркменские представители станут участниками международного круглого стола мэров на тему «Современные городские сервисы».

На участие встречи мэров заявлены представители муниципальной власти из России, Китая, ОАЭ, ЮАР, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Академию наук Республики Татарстан.

На форуме Kazan Digital Week – 2024 обсудят цифровизацию госуправления, промышленности, образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, а также кибербезопасность, финтех, венчурные инвестиции. Особое внимание будет уделено киберфизическим системам, математическим методам в технике и технологиях и искусственному интеллекту.

Помимо основной программы, в рамках форума запланированы четыре конференции — Up!date-2024, Тurklang, «Наследие в цифре», «Развитие института строительной экспертизы».

По итогам форума будет издан сборник научных статей.

Как отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, в этом году форум пройдет масштабнее, чем в прошлом.