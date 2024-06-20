 Голландские компании проявили интерес к инвестициям в аграрный сектор Туркменистана

Фото: Посольство Туркменистана в Бельгии

В рамках международной выставки Green Tech Amsterdam 2024 состоялась специальная сессия, посвященная возможностям для голландских компаний на туркменском аграрном рынке. Мероприятие объединило представителей бизнес-кругов Нидерландов и Туркменистана, Министерства сельского хозяйства Туркменистана, Посольства Туркменистана, а также руководителей европейских исследовательских и финансовых институтов. Об этом Turkmenportal сообщили в пресс-службе туркменского дипведомства.

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов выступил с докладом, в котором рассказал об экономической ситуации в стране, благоприятном бизнес-климате и льготных условиях для иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что Туркменистан активно поддерживает развитие частного сектора и привлечение иностранных инвестиций, предоставляя значительные налоговые льготы и выгодные условия для ведения бизнеса. Посол также отметил приверженность Туркменистана внедрению экологически чистых и зеленых технологий во всех секторах экономики.

В своем выступлении Посол Пальванов заявил: «Правительство Туркменистана создает равные права для частных компаний Туркменистана и иностранных инвесторов. Иностранные инвесторы, вкладывающие средства в бизнес в Туркменистане, будут получат полную поддержку со стороны правительства».

Туркменский дипломат выделил три основные причины участия туркменской делегации в выставке Green Tech Amsterdam: экологическая ответственность, сохранение водных ресурсов и налаживание прямых контактов между производителями технологий и туркменскими компаниями.

Советник Посольства Туркменистана Ягшымурат Какаджанов рассказал о возможностях и развитии частного сектора в стране при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Представитель Министерства сельского хозяйства Керим Сапаров представил меры поддержки частного сектора со стороны правительства и рассказал о координации взаимодействия между частными предпринимателями и государством.

Джошгун Керимов, главный агроном компании «Йигит», поделился опытом успешного развития и экспорта продукции в 10 стран, а также планами по дальнейшему расширению экспортной географии с помощью внедрения современных технологий.

После презентаций участники задавали вопросы относительно входа на туркменский аграрный рынок. Голландские компании выразили желание посетить Туркменистан для более детального ознакомления с рыночными возможностями, что свидетельствует о высоком интересе к сотрудничеству и инвестициям в аграрный сектор страны.

По итогам мероприятия было решено организовать отдельную аграрную миссию в Туркменистан с участием заинтересованных голландских компаний и институтов. Программа миссии будет включать встречи с правительственными органами, туркменскими партнерами и представителями частного сектора.