 200 новых автобусов укрепят транспортный потенциал западного региона Туркменистана

Новые пассажирские автобусы в количестве 200 единиц, подаренные Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым Балканскому велаяту, призваны укрепить транспортный потенциал региона.

Современные и комфортабельные, эти автобусы хорошо зарекомендовали себя в природно-климатических условиях Туркменистана, они по достоинству оцениваются не только водителями, но и пассажирами.

Значение такого подарка особенно ценно в летний сезон, когда возрос пассажиропоток в Национальную туристическую зону «Авазаa» и широко известный бальнеологический курорт «Моллагара». Об этом сообщается на сайте awtoulag.gov.tm.

В течение последних лет в административном центре велаята построен и сдан в эксплуатацию новый современный автовокзал, откуда ежедневно отправляются в путь многочисленные автобусы с пассажирами. В городах и этрапах велаята создаётся разветвлённая сеть автомобильных дорог, дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильный мост через залив Гарабогаз в этрапе им. С.Туркменбаши.

Поступление в эксплуатацию новых автобусов позволит значительно расширить маршруты пассажирских перевозок, отмечает источник.