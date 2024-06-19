 Туркменский ковёр пополнил коллекцию музея Всемирной таможенной организации

Фото: МИЦ

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов передал Генеральному секретарю Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яну Сондерсону ковер ручной работы с изображением Махтумкули Фраги.

Туркменский ковер пополнит имеющуюся коллекцию культурных ценностей музея штаб-квартиры Всемирной таможенной организации. Об этом сообщает МИЦ.

С.Пальванов отметив, что искусные туркменские мастерицы создали ковер за четыре месяца, подчеркнул, что ковер украшен пятью аутентичными орнаментами, символизирующими регионы Туркменистана. Каждый из них имеет свою уникальную историю и культурную значимость.

Генеральный секретарь ВТамО выразил свою благодарность за столь щедрый подарок для музея и высоко оценил изысканность исполнения и культурную ценность ковра.

Отметив, что ковер, безусловно, вдохновит посетителей музея изучать наследие великого поэта и философа, Ян Сондерс подчеркнул свое знакомство с творчеством Махтумкули Фраги и сравнил его с Уильямом Шекспиром.