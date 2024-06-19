 Туркменские паломники, отправляясь на хадж, дали садака в честь Курбан байрамы

Фото: МИЦ

Группа туркменских паломников, отправившись для совершения хаджа в Мекку и Медину, дала садака в честь праздника Курбан байрама. Об этом сообщает МИЦ.

Согласно распоряжению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 289 паломникам разрешено отправиться в Саудовскую Аравию для совершения хаджа с 10 июня по 9 июля.

Специальный рейс для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно организован за счёт средств агентства «Туркменховаеллары».

Напомним, что в рамках сезона хаджа 2024 года «Туркменховаеллары» организует 10 специальных авиарейсов для перевозки туркменских паломников в Саудовскую Аравию.

Соглашение о совершении хаджа в 2024 году подписали Управление муфтия Туркменистана и Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия в начале января 2024 года.