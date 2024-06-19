Туркменистан и ещё 9 стран обсудят на форуме в России сохранение культурного наследия

Представители десяти стран обсудят важность сохранения культурного наследия на заседании Международного дискуссионного клуба «Диалог», которое состоится 19 июля во Владимире. Об этом сообщил ТАСС руководитель клуба Вячеслав Картухин.

«Свое участие уже подтвердили представители ведущих вузов и организаций Китая, Индии, Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, представители органов законодательной и исполнительной власти, общественности, эксперты», — рассказал он.

Картухин отметил, что в 2024 году тема заседания посвящена сохранению культурного наследия как фактору укрепления государственности и приурочена к празднованию 1000-летия Суздаля.

Клуб «Диалог» образован в ноябре 2022 года как международная площадка для обсуждения социально-экономических, гуманитарных, научных, образовательных и культурных аспектов общества. Общение между участниками клуба позволяет укрепить стратегическое партнерство между странами и определить направление развития сотрудничества.