Молодёжная сборная Туркменистана (U20) по футболу сыграет на чемпионате CAFA

С 5 по 12 июля на стадионе «Курманбек» в городе Джалал-Абад, Кыргызстан, пройдет Чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) среди молодежных команд до 20 лет. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, как сообщается на официальной странице CAFA в Instagram.

Организаторы подчеркивают, что на турнире будет применяться система видеопомощи арбитрам (VAR).

«Кыргызский футбольный союз завершает подготовку технического оборудования для внедрения VAR на предстоящем чемпионате CAFA U-20».

Участие сборной Туркменистана в этом турнире рассматривается как важная подготовка к отборочному раунду Кубка Азии 2025 года среди молодежных команд. Отборочный турнир запланирован на текущий год и пройдет с 21 по 29 сентября в Бишкеке.

Напомним, что соперниками сборной Туркменистана в группе «I» будут команды Японии, Кыргызстана и Мьянмы.