 Катар присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменистана

Государство Катар объявило о своем присоединении к Группе друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменистана.

Первое министерское совещание Группы было созвано в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 16 апреля 2024 года, сообщается на сайте постпредства Туркменистана при Организации Объединённых Наций.

Группа друзей устойчивого транспорта была создана 6 июля 2022 года Постоянным Представительством Туркменистана при ООН и служит неформальной платформой для поддержания широкого многостороннего диалога по продвижению безопасных, недорогих, доступных и устойчивых транспортных систем для всех в поддержку устойчивого экономического роста, повышения социального благосостояния людей и расширения международного сотрудничества и торговли между странами.

Участие в Группе друзей устойчивого транспорта не влечет за собой никаких финансовых, юридических или каких-либо иных обязательств и направлено на консолидацию усилий в рамках Десятилетия устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций (2026-2035 годы).

На сегодняшний день к Группе присоединились более 15 стран, в частности, соавторы резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 72/212 от 20 декабря 2017 года, 75/313 от 29 июля 2021 года, 78/148 от 19 декабря 2023 года, озаглавленных «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», и 77/286 от 16 мая 2023 года «Всемирный день устойчивого транспорта», отмечает источник.