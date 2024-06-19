В Токио прошли Дни культуры Туркменистана

В столице Японии состоялись Дни культуры Туркменистана, посвященные 300-летию поэта Махтумкули Фраги. В рамках мероприятия прошла выставка туркменского искусства и состоялся концерт мастеров искусств. Делегацию Туркменистана возглавили деятели культуры и представители академических кругов.

Церемония открытия прошла в концертном зале Orchard Токио. Среди почетных гостей присутствовали руководитель секретариата японо-туркменской парламентской группы дружбы Шимпей Мацушита, заместитель министра иностранных дел Японии по парламентским делам Комура Масахиро, руководители министерств, президенты крупных компаний, а также дипломаты.

В рамках мероприятия также состоялась встреча с главой Агентства по делам культуры Японии, посвященная развитию культурных связей между странами.

Культурные мероприятия продолжились в здании Nova Hall в Цукубе, где состоялся показ туркменских национальных костюмов.