Биоразнообразие и эффективность управления особо охраняемыми территориями обсудили в г.Сейди

Мероприятие по повышению осведомленности о сохранении биоразнообразия и эффективности управления особо охраняемыми территориями (ООПТ) состоялось в г.Сейди в Лебапского велаята. Его организаторами выступили Программа развития ООН и Министерство охраны окружающей среды Туркменистана в сотрудничестве с экспертами Национального института пустынь, флоры и фауны.

Семинар проводился в рамках совместно реализуемого проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

Его участники были ознакомлены с правовой базой, регулирующей управление охраняемыми территориями в Туркменистане. В повестку дня также вошли вопросы совершенствования методов экологического контроля и управления ООПТ, внедрение благоприятных для биоразнообразия режимов устойчивого использования земель в буферных зонах и экологических коридорах на основе соглашений с местным сообществом.

Встреча за «круглым» столом в рамках семинара для сотрудников Амударьинского и Капланкырского заповедников и ключевых экспертов по биоразнообразию был проведен анализ показателей среднесрочной оценки проекта с использованием инструмента оценки эффективности управления (METT). Также рассмотрен опыт разработки пятилетнего плана развития Амударьинского заповедника и его Келифского заказника.

Кроме того, на основании результатов инвентаризации Амударьинского заповедника и в рамках создания Пятнякского заказника, были установлены базовые значения численности ключевых видов животных и растений. Их отслеживание поможет в оценке общего состояния экосистемы, а также определении видов, на которые необходимо ориентироваться при анализе численности.