Туркменистан расширяет свое представительство в международных организациях: новые шаги в сотрудничестве с ЕАПО

На очередном заседании правительства, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Рашид Мередов выступил с отчетом о деятельности, направленной на развитие сотрудничества Туркменистана с Евразийской патентной организацией (ЕАПО).

Одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана является внедрение современных технологий и инноваций во все отрасли национальной экономики. Важная роль в решении поставленных в этой сфере задач отводится конструктивному взаимодействию со специализированными международными и региональными организациями, в том числе с ЕАПО.

В данной связи отмечалось, что в 2013 году была создана Государственная служба по интеллектуальной собственности при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. На комплексное проведение работ данной Службы направлена Программа развития системы интеллектуальной собственности страны на 2021–2025 годы. На её основе, в целях защиты и всесторонней гарантии авторского права, укрепляется сотрудничество с международными организациями.

В этом контексте на рассмотрение главы государства был представлен ряд соответствующих предложений, в том числе о присоединении Туркменистана к Протоколу об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции, являющейся ключевым документом ЕАПО. В данной связи вице-премьер, руководитель МИД проинформировал о возможных преимуществах для нашей страны, обусловленных присоединением к вышеназванному Протоколу.

Было также озвучено предложение по расширению представительства Туркменистана в авторитетных международных организациях, в частности в Евразийском патентном ведомстве ЕАПО.

Кроме того, предлагается в октябре нынешнего года провести в Ашхабаде регио­нальный форум, посвящённый правовой охране промышленных образцов, а в 2025 году – очередное заседание Административного совета Евразийской патентной организации.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что наша страна предпринимает последовательные шаги по развитию и расширению плодо­творного сотрудничества с авторитетными международными структурами. Одобрив озвученные предложения, глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД продолжить соответствующую работу по укреп­лению конструктивного взаимодействия Туркменистана с Евразийской патентной организацией.