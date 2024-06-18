 Туркменистан и Польша провели межмидовские политические консультации

Фото: МИД Туркменистана

Политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши состоялись 17 июня в Варшаве.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны, обменявшись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия, подтвердили взаимную нацеленность на укрепление туркмено-польского партнерства в различных областях с упором на расширение кооперации в торгово-экономической и социальной сферах, совершенствование договорно-правовой базы.

Было предложено изучить возможности создания Рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Туркменистаном и Польшей.

В рамках встречи была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши на 2025-2026 годы.

В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Председателем Комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирославом Антоновичем. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего партнерства, отмечает источник.