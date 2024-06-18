 Президент Туркменистана поздравил короля Карла III с днем рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил теплые поздравления и наилучшие пожелания королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с его официальным днем рождения, сообщает TDH.

В своем послании глава государства подчеркнул: «Примите заверения в нашей неизменной готовности к последовательному развитию и укреплению двусторонних дружественных отношений и конструктивного сотрудничества в интересах народов Туркменистана и Соединённого Королевства».

Президент Туркменистана адресовал королю Карлу III искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Соединенного Королевства – мира, прогресса и процветания.