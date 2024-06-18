Определены победители конкурса молодых художников тюркского мира

Подведены итоги конкурса молодых художников тюркского мира на тему «Культурное наследие тюркских народов и Туркменистана», организованного ТЮРКСОЙ в рамках «Анау 2024 – культурная столица тюркского мира».

Согласно решению Международного жюри по каждой стране-участнице конкурса определены три победителя, занявшие первое, второе и третье места. По Туркменистану первое место заняла Мяхриван Дурдымырадова, на втором месте — Гулнабат Аннанурова, а обладателем третьего места стал Бегенч Ходжагулыев.

Первые места среди молодых художников других стран заняли Захра Агайева (Азербайджан), Балауса Амантай (Казахстан), Назик Сыдыкбекова (Кыргызстан), Шахризода Курбанова (Узбекистан) и Сумеййе Нур Эроглу (Турция).