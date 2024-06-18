 Молодежная сборная Туркменистана до 20 лет примет участие в чемпионате CAFA по футболу

С 5 по 12 июля в городе Джалал-Абад (Кыргызстан) на стадионе «Курманбек» пройдет чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди молодежных команд до 20 лет. В турнире сыграют сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба CAFA, на турнире будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). «Кыргызский футбольный союз завершает подготовку технического оборудования для применения VAR на предстоящем чемпионате CAFA U-20».

Стоит отметить, что участие сборной Туркменистана в этом турнире рассматривается как подготовка к отборочному раунду Кубка Азии 2025 года среди молодежных команд. Квалификационный турнир пройдет в текущем году с 21 по 29 сентября в Бишкеке.

Напомним, соперники сборной Туркменистана в квартете «I» – команды Японии, Кыргызстана и Мьянмы.