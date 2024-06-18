В Японии прошли дни культуры Туркменистана

С 12 по 14 июня 2024 года в Японии состоялись Дни культуры Туркменистана.

12 июня 2024 года в Токио (Япония) прошла церемония открытия Дней культуры Туркменистана в Японии и культурные мероприятия, посвященные году, провозглашенному «Kладезь разума Махтумкули Фраги», а также выставка произведений прикладного искусства Туркменистана.

В рамках церемонии открытия состоялся концерт туркменских мастеров искусств, выставка произведений декоративно-прикладного искусства Туркменистана и показ национальных костюмов Туркменистана.

В церемонии открытия приняли участие депутаты японского парламента, представители министерств, общественных и государственных организаций, руководители высших учебных заведений, главы иностранных дипломатических миссий в Японии, а также туркменские студенты, обучающиеся в Японии.

На официальной части церемонии открытия с туркменской стороны выступили посол А.Байрамов и заместитель министра культуры Туркменистана Г.Мырадалиев.

С японской стороны выступили Генеральный секретарь Туркмено-японской межпарламентской Лиги дружбы Ш.Мацушита и министр цифровых технологий Японии Т.Коно. В своих выступлениях они отметили, что Туркменистан занимает важное место в Центральной Азии, а японо-туркменские отношения в настоящее время имеют тенденцию дальнейшего укрепления, и нынешние дни культуры являются тому подтверждением.

В Университете Цукубы (Япония) состоялись ряд встреч и «круглый стол» на тему культуры, науки и образования, посвященные 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В ходе встреч была отмечена важность проводимых под руководством Президента Туркменистана мероприятий по дальнейшему развитию многогранных туркмено-японских отношений.

14 июня 2024 года в японском городе Цукуба состоялась церемония закрытия Дней культуры Туркменистана в Японии и культурные мероприятия, посвященные году, провозглашенному «Kладезь разума Махтумкули Фраги», а также выставка произведений прикладного и художественного искусства Туркменистана.

Это культурное событие было воспринято японцами с большой радостью и воодушевлением. Они отметили, что Дни культуры Туркменистана в Японии свидетельствуют о дальнейшем укреплении туркмено-японских отношений.