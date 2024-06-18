В Туркменистане достигли успехов в борьбе с опустыниванием

Доктор технических наук Туркменистана Аллаберды Ильясов рассказал о достигнутых в стране успехах по защите окружающей среды, борьбе с опустыниванием и программам по озеленению. Об этом сообщило издание CentralAsia.news.

Аналитик отметил, что страна присоединилась к трем ключевым глобальным конвенциям ООН по противодействию опустыниванию, защите озонового слоя и борьбе с изменением климата. Экологическая политика Туркменистана направлена на внедрение рациональных методов хозяйствования, научно-обоснованной организации производственных процессов и применение передовых технологий. Это позволяет минимизировать негативное воздействие экономической деятельности на окружающую среду.

Эксперт обратил внимание, что Туркменистан делает особый акцент на разработках в области «умного» сельского хозяйства, современных технологий животноводства и рыбоводства, создании безотходных промышленных предприятий и развитии возобновляемых источников энергии. Кроме того, приоритетами государственной политики являются внедрение инновационных «зеленых» технологий и обеспечение экологического благополучия.