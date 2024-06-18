В культурном центре Ирана в Ашхабаде торжественно отметили Курбан байрамы

В Культурном центре Исламской Республики Иран в Ашхабаде 17 июня в торжественной обстановке отметили Курбан байрамы. Этот знаменательный праздник, объединяющий мусульман всего мира, стал символом духовного единения и дружбы между народами Ирана и Туркменистана. Об этом сообщает CentralAsia.news.

Советник по вопросам культуры и руководитель центра Навид Рассули в своей приветственной речи сделал особый акцент на общем историческом, культурном и духовном наследии двух стран. Курбан байрамы является праздником, который на протяжении веков сближает народы, отметил дипломат.

Также дипломат подчеркнул, что, несмотря на многообразие традиций и церемоний, с которыми отмечается этот праздник в разных регионах мира, его суть остается неизменной.

Навид Рассули выразил наилучшие пожелания процветания и благополучия братскому народу и руководству Туркменистана. От всей души он поздравил с этим светлым праздником Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, пожелав крепкого здоровья, мира и дальнейших успехов во всех начинаниях.