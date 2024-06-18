В вузах Туркменистана начались церемонии вручения дипломов выпускникам

Выпускники Туркменского государственного института финансов в торжественной обстановке получили дипломы об окончании учебы. Об этом сообщила электронная газета «Туркменистан: Золотой век»

В этом году успешно завершили учебу студенты таких специальностей как «Финансы», «Банковское дело и финансы», «Налоги и налогообложение», «Страховое дело», «Биржевое дело», а также двух новых факультетов – «Финансовый менеджмент» и «Экономическая информатика». Кроме того, состоялся первый выпуск бакалавров по специальности «Международные финансы» и магистров по направлению «Предпринимательство и финансы».

Внедрение новых направлений обучения в вузе соответствует динамично развивающейся экономике страны и повышению спроса на квалифицированные кадры. В ходе учебы студенты имели возможность получения как теоретических, так и практических знаний, изучали иностранные языки и цифровые технологии.

Выпускников поздравляли преподаватели, студенты и представители руководства института. Также состоялось выступление творческого коллектива вуза «Багтыярлык джошгуны».