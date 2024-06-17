 Туркменский вуз подписал ряд двухсторонних документов с зарубежными партнерами

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Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана на полях Международной научно-практической конференции «Важные направления «зелёной» экономики» подписал ряд двухсторонних документов с зарубежными партнерами.

В частности, меморандумы о взаимопонимании подписаны с Национальным энергетическим университетом (Малайзия), Северо-западным университетом сельского и лесного хозяйства (Китай) и Инновационным центром наномедицины Института промышленного развития Кавасаки (Япония), сообщает издание «Туркменистан: золотой век».

Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана уже активно и плодотворно развивает взаимодействие в области науки и образования с вузами Японии, Румынии, России, Беларуси, Вьетнама, Турции и Австрии на основе подписанных ранее соглашений о сотрудничестве.